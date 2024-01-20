Алека Болдуина снова обвинили в непреднамеренном убийстве на съемках

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - По решению большого жюри присяжных в Нью-Мексико в отношении актера Алека Болдуина снова выдвинуто обвинение в непреднамеренном убийстве кинооператора Галины Хатчинс во время съемок.

Ранее в апреле 2023 года обвинения с Болдуина были сняты. Источник, близкий к расследованию, сообщал CNN, что пистолет, который использовался на съемках, был модифицирован, и после выяснения этого обстоятельства была необходима экспертиза. Сам актер говорил, что не нажимал спусковой крючок.

По данным The Guardian, после проверки оружия эксперты пришли к выводу, что выстрела не могло быть без нажатия спускового крючка.

В 2023 году консультанту по оружию Ханне Гутьеррес-Рид были предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве и фальсификации улик. Слушания запланированы на февраль.

21 октября 2021 года на съемках картины "Ржавчина" (Rust) в Нью-Мексико Болдуин выстрелил из реквизитного пистолета и ранил 42-летнюю Хатчинс, позднее в больнице констатировали ее смерть. Ранение также получил режиссер Джоэл Соуса.