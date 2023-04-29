В Совбезе Белоруссии оценили численность силовых структур страны в 1 млн человек

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что численность силовых структур республики составляет более миллиона человек в штатах мирного времени.

"Военные, милиция, Комитет госбезопасности, пограничники, территориальная оборона, народное ополчение - это в целом более 1 млн человек, которые с оружием в руках защитят страну в случае необходимости", - сказал он журналистам во время инспекции хода проверки боеготовности ВС Белоруссии в субботу, его цитирует госагентство БелТА.

Вольфович отметил, что на данный момент "военная составляющая Беларуси содержится в штатах мирного времени, минимально необходимых для обеспечения безопасности".

Проверка боеготовности Вооруженных сил проходит в Белоруссии с 3 апреля.

В Минобороны республики сообщили, что "мероприятия носят комплексный характер и позволят определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности, а также готовность воинских частей выполнять задачи по предназначению в установленные сроки".

Общее руководство проверкой возложено на Государственный секретариат Совбеза Белоруссии.