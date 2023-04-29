Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

В Совбезе Белоруссии оценили численность силовых структур страны в 1 млн человек

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что численность силовых структур республики составляет более миллиона человек в штатах мирного времени.

"Военные, милиция, Комитет госбезопасности, пограничники, территориальная оборона, народное ополчение - это в целом более 1 млн человек, которые с оружием в руках защитят страну в случае необходимости", - сказал он журналистам во время инспекции хода проверки боеготовности ВС Белоруссии в субботу, его цитирует госагентство БелТА.

Вольфович отметил, что на данный момент "военная составляющая Беларуси содержится в штатах мирного времени, минимально необходимых для обеспечения безопасности".

В миреВ Белоруссии прошло подготовку народное ополчениеЧитать подробнее

Проверка боеготовности Вооруженных сил проходит в Белоруссии с 3 апреля.

В Минобороны республики сообщили, что "мероприятия носят комплексный характер и позволят определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности, а также готовность воинских частей выполнять задачи по предназначению в установленные сроки".

Общее руководство проверкой возложено на Государственный секретариат Совбеза Белоруссии.

Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В МИД РФ пообещали жесткую реакцию на изъятие здания школы при посольстве в Варшаве

РФ и Турция договорились нарастить авиаперевозки до более 1,3 тыс. рейсов в неделю

РФ и Турция договорились нарастить авиаперевозки до более 1,3 тыс. рейсов в неделю

Что случилось этой ночью: суббота, 29 апреля

Лавров заявил о необратимости формирования более справедливой системы мироустройства

Лавров заявил о необратимости формирования более справедливой системы мироустройства

Володин направился с официальным визитом на Кубу

Володин направился с официальным визитом на Кубу

Эрдоган обсудил по телефону с Гутерришем ситуацию на Украине

Эрдоган обсудил по телефону с Гутерришем ситуацию на Украине

Проходящий лечение Эрдоган третий день подряд не участвовал в предвыборных мероприятиях

Проходящий лечение Эрдоган третий день подряд не участвовал в предвыборных мероприятиях

Визовый центр Франции ввел предоплату на бронирование слотов для россиян

Визовый центр Франции ввел предоплату на бронирование слотов для россиян

Трое военных погибли при столкновении двух вертолетов ВВС США на Аляске

В Германии в апреле число безработных увеличилось на 24 тысячи

В Германии в апреле число безработных увеличилось на 24 тысячи
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });