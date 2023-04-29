В Совбезе Белоруссии оценили численность силовых структур страны в 1 млн человек
Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что численность силовых структур республики составляет более миллиона человек в штатах мирного времени.
"Военные, милиция, Комитет госбезопасности, пограничники, территориальная оборона, народное ополчение - это в целом более 1 млн человек, которые с оружием в руках защитят страну в случае необходимости", - сказал он журналистам во время инспекции хода проверки боеготовности ВС Белоруссии в субботу, его цитирует госагентство БелТА.
Вольфович отметил, что на данный момент "военная составляющая Беларуси содержится в штатах мирного времени, минимально необходимых для обеспечения безопасности".
Проверка боеготовности Вооруженных сил проходит в Белоруссии с 3 апреля.
В Минобороны республики сообщили, что "мероприятия носят комплексный характер и позволят определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности, а также готовность воинских частей выполнять задачи по предназначению в установленные сроки".
Общее руководство проверкой возложено на Государственный секретариат Совбеза Белоруссии.