В Белоруссии проводят сбор территориальных войск в приграничной с Польшей и Литвой области

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Белоруссии проходит сбор территориальных войск в приграничной с Польшей и Литвой Гродненской области Белоруссии, сообщила пресс-служба белорусского Минобороны.

"В соответствии с планом подготовки территориальных войск Гродненской области в Новогрудском и Кореличском районах проводится сбор с органами управления территориальной обороны и воинскими частями территориальных войск", - говорится в сообщении.

Цели сборов - повышение боевой и мобилизационной готовности территориальных войск, проверка реальности и сроков выполнения запланированных мобилизационных мероприятий, подготовка должностных лиц районных исполнительных комитетов, военного комиссариата в вопросах формирования территориальных войск и подготовки их к выполнению задач по предназначению, а также проработка вопросов применения территориальных войск совместно с армейскими подразделениями.

Сбор продлится до 21 апреля.