Премьер Грузии отверг упрек оппозиции в пророссийском курсе властей страны

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил оппозицию в предательстве национальных интересов в процессе евроинтеграции и попытках вовлечения страны в военные действия против России; он также опроверг утверждения о том, что правящая партия взяла курс на сближение с Москвой.

"Деструктивные действия оппозиции в течение последних 10 лет являются классическим примером психологического террора и информационной войны против своего народа", - заявил Гарибашвили в пятницу в парламенте.

По его словам, представители оппозиции делают все возможное, чтобы Грузия не получила статус кандидата на вступление в Евросоюз.

"Еврокомиссией нам было предложено для получения статуса (кандидата в члены ЕС) выполнить 12 рекомендаций, и правящая партия "Грузинская мечта" начала в парламенте работу в этом направлении, но оппозиция откровенно саботирует этот процесс, отказываясь от участия в рассмотрении конкретных вопросов", - сказал Гарибашвили.

Он назвал лживыми утверждения оппозиции, что правящая партия изменила вектор внешней политики с евроинтеграции на сближение с Россией.

"Ничего подобного не происходит, но хочу напомнить, что сразу же после войны в 2008 году сегодняшние оппозиционеры, находившиеся тогда во власти, передали российским государственным структурам все стратегические объекты Грузии. Сразу же после войны тогдашний президент Саакашвили в одностороннем порядке отменил визовый режим для российских граждан. Сегодня же эта оппозиция обвиняет нас в следовании российским интересам", - заявил Гарибашвили.

Он утверждал, что цель оппозиции - любыми способами прийти во власть. "Через выборы сделать они этого не могут, так как подавляющее большинство избирателей их не поддерживает, поэтому и пытаются вызвать дестабилизацию и хаос в стране. Пусть ни у кого не будет иллюзии: всем, кто пытается устроить у нас революцию будет дан соответствующий ответ", - сказал Гарибашвили.