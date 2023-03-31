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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

В Грузии по рекомендации Еврокомиссии создано антикоррупционное бюро

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Грузии создано новое ведомство - антикоррупционное бюро, что было одним из 12 рекомендаций Еврокомиссии для получения статуса страны-кандидата в члены Евросоюза.

Выступая на презентации бюро, премьер-министр Ираклий Гарибашвили, отметил, что новое ведомство усилит борьбу против коррупции и будет нести ответственность перед парламентом и межведомственным Советом по борьбе с коррупцией.

"Мы активно ведем борьбу с коррупцией, и согласно международным рейтингам, Грузия в этом направлении находится в списке 20 стран Европы, а в глобальном рейтинге находится на 33 месте из 194 стран. Сегодня по контролю за коррупцией Грузия опережает 11 стран Евросоюза и 13 стран НАТО" - сказал Гарибашвили.

Руководителем антикоррупционного бюро Грузии назначен Ражден Купрашвили, ранее занимавшие пост директора службы юридической помощи полиции.

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