Минобороны Молдавии оценило в 250 млн евро затраты на модернизацию армии

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Модернизация вооруженных сил Молдавии обойдется в 250 млн евро, сказал журналистам госсекретарь Министерства обороны страны Валерий Мижа после слушаний в парламенте об обеспечении нацбезопасности.

"Точкой отчета для изменения общественного мнения к развитию оборонного сектора естественно послужил шок февраля прошлого года, когда все поняли важность развития системы обороны. Другими словами, период романтизма, с мечтой о "вечном мире" завершился, и необходим другой подход", - сказал Мижа.

"Стратегия в области обороны будет основана на достижении нескольких целей. Создание гибкого руководства, расстановка сил и развитие инфраструктуры. Этот процесс начался не вчера, мы основываемся на указе президента, подписанном в 2020 г. Но стоим перед дилеммой - сколько ресурсов необходимо? По нашему мнению, на модернизацию вооруженных сил необходимы 250 млн евро. Но благодарны и за увеличение бюджета министерства обороны почти в два раза - до 80 млн евро", - добавил он.

По его словам, через Европейский фонд мира Молдавия должна получить в этом году 87 млн евро.

"Есть и другие цифры, которые нельзя называть публично, в том числе из-за коммерческой тайны. Например, закупка систем ПВО не была в приоритете еще совсем недавно, но инциденты прошлого года заставили пересмотреть наше мнение, а это потребует средств", - заявил Мижа.