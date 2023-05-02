ЕК предложит 3 мая законопроект для ускорения производства боеприпасов для Украины

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что на заседании ЕК в среду будет сделано законодательное предложение по производству боеприпасов в Евросоюзе.

"Европейская комиссия предложит завтра на заседании нашей коллегии закон в поддержку производства боеприпасов в Европе. Этот закон поддержит наращивание и ускорение выпуска боеприпасов в Европе", - сказала глава ЕК во вторник в Праге в ходе встречи с президентом страны Петром Павелом.

Заявление фон дер Ляйен опубликовано на сайте Еврокомиссии.

По ее словам, новый закон "будет сочетать более рациональное регулирование с более быстрыми разрешительными процедурами".

"Речь идет об ускорении и интенсификации производства боеприпасов, потому что они нужны Украине сейчас", - продолжила фон дер Ляйен.

По ее словам, предложение будет включать финансирование из бюджета ЕС в размере 500 млн евро.

"В общей сложности это составляет около 1 млрд евро при софинансировании государств-членов и Европейской комиссии", - добавила председатель ЕК.