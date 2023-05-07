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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:32

Что случилось этой ночью: воскресенье, 7 мая

Пожар на пороховых складах под Екатеринбургом, атака беспилотников на Севастополь, "Реал" стал обладателем Кубка Испании по футболу

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Cклады с порохом загорелись под Екатеринбургом. Огнем уничтожено два склада в поселке Первомайский, местные жители эвакуируются.

- Губернатор Свердловской области запросил федеральной помощи в борьбе с пожарами. В регионе горит более 33 тыс. га леса.

- Севастополь атаковали более десяти беспилотников. Нападение отбито, никакие объекты не пострадали, сообщил губернатор города.

- Не менее девяти человек стали жертвами стрельбы в техасском торговом центре. Стрелка нейтрализовали оказавшиеся на месте происшествия полицейские.

- По меньшей мере 12 человек погибли в автокатастрофе на юге Турции. Водитель грузовика выехал на встречную полосу и врезался в легковые автомобили.

- "Реал" в 20-й раз выиграл Кубок Испании по футболу. В финальном матче мадридский клуб обыграл "Осасуну" со счетом 2:1.

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