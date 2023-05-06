Cклад с порохом загорелся от лесного пожара под Екатеринбургом

Жителей расположенного рядом поселка Первомайский эвакуируют

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Лесной пожар перекинулся на склад с порохом под Екатеринбургом, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"В поселке Первомайский лесной пожар перешел на склад, где хранится порядка 15 тонн пороха. Также вблизи расположены еще 19 складов с порохом", - следует из сообщения.

Жители поселка эвакуируются. "В общей сложности предстоит вывезти в безопасное место порядка 400 человек", - сказали в экстренных службах.

Пресс-служба регионального главка МЧС РФ информирует, что сообщение о пожаре поступило в субботу в 20:27 (мск).

"По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в результате перехода лесного пожара произошло возгорание складских помещений. Площадь пожара устанавливается", - отмечает пресс-служба.

По предварительным данным, пострадавших нет. Проводится наращивание сил и средств для дальнейшего недопущения распространения огня.

К борьбе с огнем привлечены порядка 50 человек и 14 единиц техники, добавили в ведомстве.

В ЕДДС агентству сообщили, что "эвакуируют поселок Первомайский".