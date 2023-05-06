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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Губернатор Свердловской области запросил федеральной помощи в борьбе с пожарами

Ситуация в регионе оценивается как критическая

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что ситуация с пожарами в регионе оценивается как критическая, запрошена федеральная помощь.

"В регионе критическая ситуация с пожарами. Она усугубляется из-за погоды. (...) К сожалению, сейчас наши спасатели самостоятельно не могут справиться со всеми очагами, их слишком много", - приводит слова губернатора департамент информполитики региона.

"Мы запросили федеральную помощь. С завтрашнего утра в области будут работать самолеты МЧС, вертолеты Минобороны, Росгвардии и Авиалесохраны. Нам также помогают другие регионы - Архангельская область, Красноярский край", - добавил он.

Кроме того, глава региона попросил помощи у жителей.

"Нужно больше людей. (...) Мэр каждой территории, где есть пожары, должен срочно назначить место сбора волонтеров, (...) на месте сбора организовать обучение и инструктаж", - подчеркнул он.

По его словам, площадь пожаров в регионе составляет 20 тыс. га.

Ранее сообщалось, что огонь перешел на склад пороха в поселке Первомайский, его жителей эвакуируют.

Из-за пожаров уже эвакуировали жителей села Мостовое, деревень Верхотурка, Первомайская и Ольховка под Верхней Пышмой. Также объявляли эвакуацию в поселках Островное и Зелёный Дол.

Также перебраться в безопасное место предложили уральцам, находящимся в садоводческих товариществах в пригороде Асбеста, Дегтярска, Ревды, Березовского и Артемовского.

Свердловская область Евгений Куйвашев
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