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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

В Севастополе отбита атака беспилотников

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины направили в ночь на воскресенье более 10 беспилотников на Крым и Севастополь, атака отражена, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Ночью силы ПВО и средства РЭБ отразили очередную атаку на Севастополь", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

По его словам, один из беспилотников потерял управление и упал в лесополосе, обломки найдены сотрудниками МВД и МЧС. Еще два дрона были сбиты над морем с разных сторон Севастополя.

Никакие объекты в городе не пострадали, отметил губернатор.

О периодической работе ПВО в Крыму и Севастополе сообщается с августа прошлого года. В основном речь идет о небольших беспилотниках.

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый", уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.

Крым Севастополь Михаил Развожаев
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