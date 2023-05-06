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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

На Урале огнем уничтожено два склада с порохом

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Два склада сгорели в поселке Первомайский Свердловской области, спасателям удалось не допустить распространение огня на другие складские строения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

На текущий момент уничтожены огнем два склада на площади 960 кв. м, следует из сообщения.

Отмечается, что спасателям удалось не допустить распространения огня на три других складских строения.

По данным ведомства, информации о пострадавших не поступало.

В свою очередь пресс-служба облпрокуратуры уточнила, что, по предварительным данным, 6 мая было "обнаружено возгорание лесополосы вблизи пос. Первомайский, перешедшее с территории Озерского участкового лесничества".

Ранее в субботу экстренные службы сообщили "Интерфаксу", что в поселке Первомайский лесной пожар перешел на склад, где хранится порядка 15 тонн пороха. Вблизи расположены еще 19 складов с порохом. Жителей поселка эвакуируют.

Свердловская область МЧС
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