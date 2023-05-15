Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:07

Российский посол в Словакии обвинил словацкое руководство в курсе на разрушение отношений с РФ

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Братислава взяла курс на разрушение отношений с Москвой и принимает активное участие в вооружении Киева, заявил посол РФ в Словакии Игорь Братчиков в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

"К сожалению, нынешнее руководство Словакии практически сразу после прихода к власти взяло курс на разрушение наших отношений, а за последний год прервало все связи по линии госведомств, запретило любые контакты в сфере науки и культуры. В СМИ ведется оголтелая антироссийская пропаганда. Впрочем, совершенно очевидно, что управляется вся эта кампания, противоречащая подлинным национальным интересам словацкого народа, из-за рубежа", - сказал Братчиков.

Он также отметил, что "Словакия принимает самое активное участие в вооружении Украины".

"Киеву были безвозмездно переданы все 13 стоявших на вооружении ВС Словацкой Республики истребителей МиГ-29, системы ПВО С-300 и "Куб", 30 БМП-1, пять вертолетов марки "Ми". Все это было поставлено киевскому режиму в нарушение соответствующих российско-словацких соглашений, которые однозначно запрещают передачу ВВТ (вооружения и военной техники - ИФ) третьим государствам без разрешения страны-производителя", - подчеркнул дипломат.

При этом Братчиков констатировал, что "вопреки политике нынешних властей по переписыванию истории с целью принизить решающую роль СССР в разгроме фашизма и освобождении Европы словацкий народ в целом демонстрирует уважительное отношение к памяти своих освободителей, памятникам и захоронениям воинов Красной армии".

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Эрдоган считает, что переизбрался уже в первом туре

Эрдогана набрал меньше 50 % голосов после подсчета 92 % бюллетеней

Партия Эрдогана лидирует на выборах после подсчета более половины бюллетеней

Эрдоган лидирует с 52% голосов по итогам подсчета свыше 56% бюллетеней

Эрдоган лидирует с 52% голосов по итогам подсчета свыше 56% бюллетеней

Эрдоган набирает 54,2% голосов по итогам подсчета четверти бюллетеней

Эрдоган набирает 54,2% голосов по итогам подсчета четверти бюллетеней

Вучич объявил о скором уходе с поста главы правящей партии

Вучич объявил о скором уходе с поста главы правящей партии

Власти Франции приняли повышенные меры безопасности на Каннском кинофестивале

Власти Франции приняли повышенные меры безопасности на Каннском кинофестивале

Эрдоган проголосовал на выборах в Турции

Граждане Турции отправились на избирательные участки выбирать президента и парламент

Граждане Турции отправились на избирательные участки выбирать президента и парламент

Что случилось этой ночью: воскресенье, 14 мая

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });