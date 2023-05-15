Российский посол в Словакии обвинил словацкое руководство в курсе на разрушение отношений с РФ

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Братислава взяла курс на разрушение отношений с Москвой и принимает активное участие в вооружении Киева, заявил посол РФ в Словакии Игорь Братчиков в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

"К сожалению, нынешнее руководство Словакии практически сразу после прихода к власти взяло курс на разрушение наших отношений, а за последний год прервало все связи по линии госведомств, запретило любые контакты в сфере науки и культуры. В СМИ ведется оголтелая антироссийская пропаганда. Впрочем, совершенно очевидно, что управляется вся эта кампания, противоречащая подлинным национальным интересам словацкого народа, из-за рубежа", - сказал Братчиков.

Он также отметил, что "Словакия принимает самое активное участие в вооружении Украины".

"Киеву были безвозмездно переданы все 13 стоявших на вооружении ВС Словацкой Республики истребителей МиГ-29, системы ПВО С-300 и "Куб", 30 БМП-1, пять вертолетов марки "Ми". Все это было поставлено киевскому режиму в нарушение соответствующих российско-словацких соглашений, которые однозначно запрещают передачу ВВТ (вооружения и военной техники - ИФ) третьим государствам без разрешения страны-производителя", - подчеркнул дипломат.

При этом Братчиков констатировал, что "вопреки политике нынешних властей по переписыванию истории с целью принизить решающую роль СССР в разгроме фашизма и освобождении Европы словацкий народ в целом демонстрирует уважительное отношение к памяти своих освободителей, памятникам и захоронениям воинов Красной армии".