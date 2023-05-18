В Эстонии запрет продлевать ВНЖ отменили для студентов, врачей и ученых из Белоруссии и РФ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии решило исключить из санкционных списков российских и белорусских студентов, врачей и ученых, приехавших в республику до начала специальной военной операции.

"Студенты, врачи и научные работники, являющиеся гражданами России и Беларуси, приехавшие в Эстонию до начала полномасштабной агрессии России в Украине, могут подать заявление на новый вид на жительство - сообщила пресс-служба правительства. - Исключение из санкций не означает автоматически получение вида на жительство - каждое заявление рассматривается отдельно и оценивается наличие у лица оснований для получения нового вида на жительство".

Так, студентам, врачам и стоматологам, а также научно-педагогическим работникам, являющимся гражданами России или Белоруссии, законно проживающим в Эстонии, предоставляется возможность получить новый вид на жительство для более длительного пребывания в республике.

Исключения из санкций касаются лиц, прибывших в Эстонию на учебу или работу до начала специальной военной операции России на Украине и сдавших все необходимые экзамены по эстонскому языку или сдавших курс обучения эстонскому языку и владеющих эстонским языком не ниже уровня B2. Требование к языку не распространяется на академический персонал.

В 2022/2023 учебном году в высших учебных заведениях Эстонии обучаются в общей сложности 298 граждан России и Белоруссии. Исключение распространяется прежде всего на тех 78 человек, которые оканчивают эстоноязычную учебную программу. Исключение делается только для тех, кто уже находится в Эстонии.

По данным департамента здоровья, в 2022-2023 годах для работы в Эстонии зарегистрированы как врачи девять специалистов из России и шесть из Белоруссии, а также один стоматолог из России и три стоматолога из Белоруссии.

По оценке Министерства социальных дел, необходимо сохранить всех врачей и зубных врачей, которые, прибыв на работу в Эстонию из другого государства, уже прошли экзамен на профессиональное соответствие, сдали экзамен по эстонскому языку и внесены в регистр департамента здоровья с правом работать врачом или стоматологом. В этом случае страна происхождения врача значения не имеет.

По данным Министерства образования и науки, сейчас в эстонских вузах работают три академических работника, подпадающих под исключение из санкций.