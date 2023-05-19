Тбилиси откажется покупать вагоны у "Метровагонмаша" из-за санкций США

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Мэрия Тбилиси решила расторгнуть контракт на закупку у АО "Метровагонмаш" (Московская область, входит в АО "Трансмашхолдинг") 44 вагонов метро на 49,19 млн евро кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

19 мая АО "Метровагонмаш" попало под санкции OFAC Минфина США.

"Принимая во внимание высокий интерес общественности, сообщаем, что мэрия Тбилиси начала процедуру расторжения контракта с компанией "Метровагонмаш", - сообщил сайт городской администрации.

В марте 2021 года при финансировании ЕБРР был объявлен тендер на поставку вагонов для Тбилисского метрополитена, который выиграл "Метровагонмаш".

"19 мая 2023 года указанная компания попала под санкции наших международных партнеров. Как известно, Грузия разделяет международные финансовые санкции. Соответственно, мэрия Тбилиси не намерена сотрудничать с компанией, находящейся под санкциями, и контракт с "Метровагонмашем" будет расторгнут", - говорится в сообщении.

Сделка была приостановлена в 2022 году из-за опасений, что российская компания подпадает под международные санкции. Однако в феврале 2023 года власти Тбилиси решили возобновить контракт. Вице-мэр Ираклий Хмаладзе пояснял журналистам, что "эти опасения не оправдались". Кроме того, покупка вагонов у альтернативных поставщиков обошлась бы как минимум на треть дороже.

Владельцем тбилисского метрополитена является мэрия города. Протяженность подземки - 29 км, на ней две линии, 23 станции. Подвижной состав составляет примерно 190 вагонов, ремонтные работы проводятся в двух депо. В нынешнем году предусмотрена модернизация и ремонт 12 станций.

"Метровагонмаш" - крупнейший в России производитель подвижного состава для метрополитена. Кроме того, предприятие выпускает рельсовые автобусы.