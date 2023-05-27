70 квартир в 11 домах повреждены в результате обстрелов белгородского Шебекино

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях в результате субботних обстрелов с украинской стороны территории Шебекино.

"В 11 многоквартирных домах в 70 квартирах есть повреждения - выбиты стекла в окнах и балконах, посечены фасады зданий, также разрушения зафиксированы в шести частных домовладениях, двух крупных предприятиях, трех коммерческих объектах и 12 автомобилях", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

"Максимально быстро стараемся закрыть тепловой контур, чтобы дождь не повредил имущество. Есть нарушения по работе энергоснабжающих предприятий, до часу ночи все восстановят", - написал Гладков.

Губернатор также сообщил, что только сам город Шебекино в субботу был под обстрелом пять раз. Один человек погиб, трое ранены.

Кроме того, Гладков отметил сложность ситуации в городском округе.

"Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице", - написал губернатор.