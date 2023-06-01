Переговоры о вступлении Молдавии в ЕС начнутся в этом году

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Председатель Европейского парламента Роберта Метсола выразила уверенность, что переговоры о вступлении Молдавии в Евросоюз начнутся в этом году.

"Я впечатлена успехами республики в выполнении рекомендаций Европейской комиссии. Мы начнем переговоры о вступлении в этом году. Мы готовы (к вступлению Молдавии в ЕС), когда Молдавия будет готова к этому", - сказалала Метсола перед началом заседания Европейского политического сообщества, который проходит в четверг в Молдавии.

Так она ответила на вопрос журналистов относительно возможности вступления Молдавии в Евросоюз до конца 2030 года.

Она заявила, что "проведение саммита в Кишиневе является свидетельством поддержки республики со стороны ЕС". "Я была здесь 10 дней назад, видела более 80 тыс. граждан на площади (собрание "Европейская Молдова"), которые выступали за интеграцию в ЕС, и мы находимся здесь, чтобы поддержать Молдавию", - сказала Метсола.

Саммит Европейского политического сообщества проходит в селе Бульбоака (в 35 км от Кишинева) на территории туристического-винодельческого комплекса "Замок Мими".