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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

В ЕС объявили о пакете дополнительных мер поддержки для Молдавии

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) и Европейская внешнеполитическая служба обнародовали в среду разработанный ими пакет мер поддержки Молдавии с целью "приблизить страну к Европейскому союзу".

"Сегодняшним пакетом ЕС показывает, что мы поддерживаем Молдавию и будем работать над ускорением вашей европейской интеграции и реформ. Будущее Молдавии - в ЕС", - сказала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В коммюнике Еврокомиссии называются пять приоритетов, которые включает пакет поддержки Молдавии.

Речь идет об экономическом развитии, поддержке реформ, обеспечении энергетической безопасности, укреплении безопасности, противодействии манипулированию информацией и вмешательству из-за рубежа, включая дезинформацию.

В сообщении ЕК отмечается, что Молдавия "сталкивается со значительными вызовами, включая большое количество беженцев, инфляцию, угрозы ее энергоснабжению, нарушения ее воздушного пространства, а также множество гибридных действий, таких как дезинформация и кибератаки".

В документе поясняется, что объявленные меры предполагается профинансировать за счет перераспределения средств в результате предложенного Еврокомиссией 20 июня пересмотра долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы.

В Брюсселе напомнили, что ЕС уже мобилизовал 1,2 млрд евро, чтобы "помочь Молдавии справиться с многочисленными кризисами с осени 2021 года".

Молдавия Евросоюз
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