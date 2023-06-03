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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

Что случилось этой ночью: суббота, 3 июня

Катастрофа на железной дороге в Индии, Пентагон обвинил КНР в нежелании работать на предотвращение конфликтов, украинские обстрелы Белгородской области

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Более 230 человек стали жертвами столкновения поездов на востоке Индии, свыше 900 пострадали. Скорый поезд, следовавший из Калькутты в Ченнаи, сошел с рельсов, врезавшись в товарный состав, и задел еще один экспресс.

- Шеф Пентагона Ллойд Остин обвинил Китай в нежелании совершенствовать механизм предотвращения конфликтов между странами. Кроме того, министр обороны США заявил об активизации в международном воздушном пространстве "опасных маневров" китайских военных самолетов в отношении американских.

- Два человека погибли, шестеро пострадали при украинском обстреле села Соболевка в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков также сообщил о двух пострадавших в результате обстрела Шебекина.

- Президент США Джо Байден подпишет в субботу законопроект о лимите госдолга. По его словам, документ обеспечит дальнейший экономический прогресс и равносилен "предотвращению кризиса".

- Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX в субботу стартует к МКС. Пристыковка корабля к модулю Harmony американского сегмента станции запланирована на 5 июня.

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