Два человека пострадали при обстреле белгородского Шебекина

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны территории Шебекинского округа при котором пострадали два человека.

"При обстреле Шебекино есть пострадавшие. Два молодых парня ехали по городу на автомобиле, когда перед ними разорвался снаряд. В итоге у одного пострадавшего осколочные ранения рук и груди, у второго - контузия и осколочные ранения верхних и нижних конечностей", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Пострадавшие доставлены в больницу в тяжелом состоянии, добавил он.