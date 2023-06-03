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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

Шеф Пентагона обвинил КНР в нежелании совершенствовать механизм предотвращения конфликтов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин заявил в субботу, что он обеспокоен нежеланием Китая работать над совершенствованием механизма связей по военной линии во избежание конфликтов и кризисов.

"Я глубоко обеспокоен тем, что КНР не желает более серьезно заниматься улучшением механизмов урегулирования кризисов между нашими двумя вооруженными силами", - сказал Остин, выступая на азиатском саммите по безопасности в Сингапуре ("Диалог Шангри-ла").

По словам главы Пентагона, открытые линии связи между американскими и китайскими руководителями оборонных ведомств и военными деятелями необходимы для укрепления защиты от конфликтов и улучшения стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Чем больше мы будем говорить, тем скорее сможем избежать недоразумений и просчетов, которые могут привести к кризису или конфликту", - подчеркнул он

Остин также заявил о готовности Соединенных Штатов обсуждать с Китаем вопросы контроля над вооружениями, однако отсутствие контактов между военными двух стран делает это невозможным.

Как сообщалось, китайская сторона отклонила американское предложение о встрече министров обороны двух стран "на полях" форума. Одной из причин, как считают наблюдатели, является то, что министр обороны Китая Ли Шанфу находится под американскими санкциями.

Остин в своем выступлении коснулся также тайваньского вопроса, заявив, что США "глубоко привержены" сохранению статус-кво на Тайване и выступают против односторонних изменений его любой из сторон.

"Конфликт не является ни неминуемым, ни неотвратимым. Сдерживание сегодня сильно, и наша задача - сохранить его таким", - сказал он.

Глава Минобороны США также обвинил Китай в том, что его военные самолеты активизировали "опасные маневры" в отношении американских самолетов в международном воздушном пространстве.

Остин отметил, что США выступают за свободу судоходства и полетов в соответствии с международным правом, и для обеспечения этих прав "совершенствуют свое присутствие в регионе". Китай неоднократно выступал с протестами против регулярных проходов американских военных кораблей через Тайваньский пролив.

США Пентагон Ллойд Остин Китай
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