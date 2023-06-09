Блинкен планирует на следующей неделе посетить Пекин

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе может нанести визит в Пекин, сообщает издание Politico со ссылкой на инфицированные источники.

Детали визита находятся в стадии согласования, госсекретарь, по словам одного из источников, "вот-вот прибудет в Пекин".

В то же время, как пишет газета, в ответ на просьбу прокомментировать планы визита Блинкена в Китай представитель госдепартамента Ведант Патель сказал, что "не располагает информации о поездках госсекретаря". Китайское посольство в Вашингтоне также не подтвердило сообщение о визите, пресс-секретарь дипмиссии Лю Пэнъюй сказал только, что "Китай открыт для диалога с Соединенными Штатами", отмечается в сообщении.

Politico напоминает, что администрация президента Джо Байдена работает над возобновлением дипломатических и военных контактов на высоком уровне после их замораживания из-за инцидента с китайским воздушным шаром в феврале.

Целями поездки в Пекин ранее на этой неделе помощника госсекретаря Дэниела Критенбринка и старшего директора Совета национальной безопасности по делам Китая и Тайваня Сары Беран "было убедиться, что линии связи остаются открытыми, а также поговорить о потенциале будущих визитов, более высокого уровня" - заявил журналистам ранее представитель Белого дома Джон Кирби.