Численность команды инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС увеличится вдвое

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Команда из четырех специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) должна сменить на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре двух инспекторов, сообщил "Интерфаксу" советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Четыре человека останутся (после визита делегации МАГАТЭ на ЗАЭС - ИФ). Сейчас двое", - сказал он.

При этом Карчаа отметил, что не видит связи между количеством присутствующих на АЭС экспертов и обеспечением ядерной безопасности.

Очередной визит делегации МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси на Запорожскую АЭС запланирован на четверг. Ранее он объявил, что одна из целей поездки - усилить присутствие инспекторов на станции, заменив текущую команду на более многочисленную. Также он намерен оценить ситуацию после разрушения плотины Каховской ГЭС и проконтролировать соблюдение пяти основных принципов защиты АЭС, которые он представил Совбезу ООН.

Несколько специалистов МАГАТЭ дежурят на ЗАЭС с сентября прошлого года и периодически меняются. Последняя ротация была изначально запланирована на 25 мая, но ее отложили.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").