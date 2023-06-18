Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Президент Финляндии озабочен развитием отношений России с развивающими странами

Президент Финляндии озабочен развитием отношений России с развивающими странами
Президент Финляндии Саули Ниинистё
Фото: Emin Sansar/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Саули Ниинистё призвал всерьез отнестись к взаимоотношениям России с развивающимися странами и к их негативному отношению к Западу.

"Независимо от того, связано ли это (негативное отношение - ИФ) с неоспоримыми историческими ошибками или чувством невыгодного положения в процессе принятия решений на международном уровне, к этому следует относиться серьезно", - сказал Ниинистё в воскресенье на двухдневным дискуссионном мероприятии по внешней политике и политике безопасности, сообщают финские СМИ.

По его словам, "многие развивающиеся страны с подозрением относятся к Западу".

В частности, Ниинистё упомянул группу БРИКС, которая, по его словам, "становится все более привлекательной" и рассматривается как "своего рода противодействие Западу".

"Насколько нам известно, 19 стран уже выразили заинтересованность во вступлении в группу. Если это произойдет, то она может представлять более половины населения мира", - заявил глава государства.

БРИКС Саули Ниинистё Финляндия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 18 июня

Боррель заявил генсеку ЛАГ, что ЕС не считает своевременным возвращение Сирии в организацию

Захваченных в банке в Астане заложников освободили

Захваченных в банке в Астане заложников освободили

Пять российских туристов пострадали в ДТП в турецкой провинции Анталья

В захваченном отделении банка в Астане остались только сотрудники

В Судане вступил в силу режим прекращения огня

Почти две трети французов желают ухода Борн с поста премьера

МИД КНР возложил ответственность за возможный военный конфликт с США на Вашингтон

МИД КНР возложил ответственность за возможный военный конфликт с США на Вашингтон

Что случилось этой ночью: воскресенье, 18 июня

Расширение БРИКС будет в повестке дня августовского саммита объединения

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });