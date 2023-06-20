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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:05

В Финляндии приступает к работе самое "правое" в истории страны правительство

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В Финляндии во вторник сформировано новое правительство во главе с лидером консервативной Национальной коалиционной партии Петтери Орпо, оно станет самым "правым" в истории страны.

Его кандидатуру одобрил во вторник на пленарном заседании парламент страны. За него проголосовали 107 депутатов из 200, против был 81.

Днем нынешнее правительство во главе с премьер-министром Санной Марин подаст президенту Саули Ниинистё заявление об отставке, после чего глава государства назначит новое правительство.

На 15 часов намечено первое пленарное заседание нового правительства, на котором министры принесут должностную присягу. Это будет 77-е по счету правительство страны.

"Левых" в правительстве не будет

В новый правящий союз вошли консервативная Национальная коалиционная партия (НКП), а также партия "Истинные финны", Шведская народная партия и Христианские демократы. Как отмечают СМИ Финляндии, в его составе нет ни одной левой партии, и это будет самое правое правительство в истории страны. Проигравшая апрельские парламентские выборы Социал-демократическая партия во главе с премьер-министром Санной Марин в новую коалицию не приглашена.

Министром иностранных дел станет депутат парламента Элина Валтонен, активная сторонница вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Министром обороны станет Антти Хяккянен, занимающий в уходящем в отставку правительстве пост министра юстиции. Оба являются членами НКП.

Задачи правительства

Главной задачей нового правительства в его программе обозначено решение экономических проблем республики: сокращение государственного долга и сбалансирование государственного сектора, для чего планируется сократить социальные пособия, ограничить государственные расходы и уменьшить помощь развивающимся странам.

Как сказал ранее Орпо, в прошлом году коэффициент государственного долга снизился во всех странах ЕС, кроме Финляндии. Правительство намерено скорректировать государственные расходы на 6 миллиардов евро в течение следующих четырех лет.

В области внешней политики самой большой задачей станет оказание помощи Украине.

Намечено изменить иммиграционную политику, сократить вдвое прием беженцев (с 1050 до 500 человек).

Предполагается также, что будут ужесточены условия подачи заявления на получение постоянного вида на жительство и условия получения гражданства.

Финляндия Петтери Орпо
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