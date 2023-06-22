SpaceX вывела на орбиту группу из 47 интернет-спутников Starlink

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в четверг успешно вывела на орбиту очередную партию из 47 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 47 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 00:19 по Тихоокеанскому времени США (10:19 по Москве).

Это был 90-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 21-й с начала текущего года. С учетом нынешнего запуска SpaceX вывела на орбиту уже более 4,6 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Свыше 4,3 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в четвертый раз, примерно через девять минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You, находящуюся в Тихом океане.