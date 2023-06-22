ЕС планирует исключить из-под санкций российскую фирму, обслуживающую метро Будапешта

Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз в рамках очередного пакета санкций против РФ не будет запрещать российской компании "Метровагонмаш" обслуживать метрополитен в венгерской столице, сообщает Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.

Кроме того, Брюссель планирует разрешить Венгрии импортировать ряд товаров, которые попадут под новые санкции, поскольку такой импорт необходим для поддержания работы составов поездов метро. Среди таких товаров - защитные стекла, сигнальные устройства, такие как звонки и индикаторные панели, а также сами вагоны.

"Евросоюз планирует сделать для Венгрии исключение в рамках очередного пакета санкций против России - разрешить импорт товаров и услуг для обслуживания метро Будапешта", - говорится в сообщении агентства.

Системой метрополитена в Будапеште ежедневно пользуется более 1 млн человек. На третьей линии курсируют вагоны производства компании "Метровагонмаш", который также занимается их ремонтом и техобслуживанием, отмечается в сообщении.

В среду сообщалось, что постпреды государств-членов ЕС согласовали очередной пакет санкций в отношении России. В шведском председательстве в Совете ЕС указали, что "пакет включает меры, направленные на борьбу с обходом санкций". Кроме того, он предусматривает включение в санкционные списки новых физлиц. Так, по сообщению западных СМИ, в них включат 71 физическое лицо и 33 организации.

Также, как отмечает Associated Press со ссылкой на информированный источник, в новом пакете санкций продлевается приостановка действия лицензий ЕС на вещание пяти российских СМИ. Кроме того, сообщает AP, в новом пакете санкций - запрет на транзит ряда товаров и технологий, которые необходимы российскому военному сектору, а также запрет на доступ в порты ЕС судам, на которых может быть груз российского происхождения.

С 24 февраля 2022 года Брюссель согласовал на уровне ЕС и ввел 10 пакетов санкций против России, ограничительные меры затронули компании, банки, частично сектор энергетики. В "черные списки" лиц включены более 1 тыс. человек. Эти персональные санкции подразумевают заморозку активов лица, против которого вводятся меры, а также запрет на поездки для него. Большинство мер в последних пакетах санкций нацелены на то, чтобы исключить возможность лазеек и обхода ранее введенных мер.