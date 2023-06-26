Генсек НАТО назвал произошедшие на выходных события в России ее внутренним делом

Йенс Столтенберг Фото: EPA/ТАСС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что наблюдавшаяся в России на выходных ситуация является ее внутренним делом.

"События на выходных - это внутреннее дело России", - приводят в понедельник западные СМИ слова генсека, сказанные после переговоров с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Кроме того, Столтенберг в очередной раз заявил о важности оказания помощи странами НАТО Украине.

23 июня руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о нанесении российскими военными удара по позициям группы. В Минобороны РФ опровергли эти заявления. Позднее Генпрокуратура сообщила, что ФСБ возбудила против Пригожина дело "по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа".

В субботу, 24 июня, состоялись переговоры по телефону президента Белоруссии Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых тот принял предложение об остановке движения бойцов "Вагнера" по территории России. Сообщение об этом распространила пресс-служба белорусского президента.

После этого глава "Вагнера" заявил, что колонны группы вернутся в полевые лагеря.