Гутерриш призвал все вовлеченные стороны избегать напряженности в России

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Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш следит за ситуацией с группой "Вагнер" в России, он призвал избегать напряженности в дальнейшем, сообщает CNN.

"Генсек с обеспокоенностью следит за событиями в России. Он в курсе недавних мер, принятых для снижения напряженности. Он призвал все вовлеченные стороны действовать ответственно во избежание дальнейшей напряженности", - приводит телеканал выдержки из заявления офиса Гутерриша.

23 июня руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о нанесении российскими военными удара по позициям группы. В Минобороны опровергли эти заявления. Позднее Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело в отношении Пригожина "по факту организации вооруженного мятежа".

Накануне состоялись переговоры по телефону президента Белоруссии Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых тот принял предложение об остановке движения бойцов группы по территории России. Сообщение об этом распространила пресс-служба белорусского президента.

После этого глава "Вагнера" заявил, что колонны группы будут возвращаться в полевые лагеря.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено, он направится в Белоруссию.