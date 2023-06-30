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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Лидеры стран ЕС призывают Украину проводить реформы для евроинтеграции

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Лидеры стран Европейского союза (ЕС) призвали Украину продолжать реформы, так как это поможет ей взять курс на евроинтеграцию.

"Европейский совет принимает к сведению стремление Украины соответствовать критериям для присоединения к ЕС, а также существенные предпринятые в этом направления усилия. Призываем Украину продолжать реформы", - говорится в заключениях Европейского совета по итогам первого дня саммита ЕС.

Участники встречи в очередной раз заверили, что готовы и дальше оказывать военную и экономическую помощь Киеву.

Саммит Евросоюза проходит 29-30 июня в Брюсселе.

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