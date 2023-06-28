Правительство Молдавии одобрило выход страны из Межпарламентской Ассамблеи СНГ

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии на заседании в среду одобрило проект закона о денонсации Конвенции о Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ.

В пояснительной записке отмечается, что "основными направлениями деятельности МПА СНГ является защита основных прав и свобод человека, мониторинг развития демократии и избирательного права, а также борьба с угрозами и вызовами для безопасности", но "очевидно, что в нынешнем региональном контексте, вызванном конфликтом на Украине, выполнение этих задач невозможно из-за противоположного мнения некоторых членов Ассамблеи по этой части".

"После анализа политического воздействия на внутреннем, двустороннем региональном и многостороннем уровне денонсации соответствующей Конвенции, негативные последствия не выявлены. Также не выявлено никаких последствий для отношений с другими участниками договора и с третьими сторонами", - говорится в документе.

Как отмечают авторы законопроекта, Межпарламентская Ассамблея СНГ никак не способствовала решению Молдавией реальных проблем (например, урегулированию Приднестровского конфликта).

"Соответственно, поскольку в настоящее время Молдавия поддерживает межпарламентские отношения с государствами-участниками СНГ на двустороннем уровне, в том числе по линии групп дружбы, подчеркивается нецелесообразность сохранения членства Республики Молдова в МПА СНГ", - говорится в документе.

Также правительство одобрило проект закона о расторжении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в рамках СНГ.

Накануне председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что решение о выходе Молдавии из МПА СНГ будет принято в течение месяца. Говоря о выходе из других соглашений и окончательном разрыве Молдавии с СНГ, он сказал, что "правительство и МИД проводят анализ всей законодательной базы, всех соглашений, подписанных Молдавией в СНГ".

Гросу в середине мая объявил о решении инициировать процедуру выхода молдавской республики из Соглашения о Межпарламентской Ассамблее Содружества Независимых Государств.

"Стало совершенно ясно, что 30 лет нахождения Республики Молдова в структурах СНГ не помогло нам решить приднестровский конфликт, вывести российскую армию из страны; не избавило нас от болезненных экономических эмбарго в самые сложные времена - на вина, сельхозпродукцию; не спасло нас от энергетического шантажа среди зимы, от враждебных угроз и заявлений в адрес независимости и суверенитета Республики Молдова", - подчеркнул спикер.

В феврале Молдавия отозвала своего постпреда из МПА СНГ.

Также в феврале министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску заявил, что Молдавия начинает процесс выхода из нескольких десятков соглашений в рамках СНГ. По его словам, республика является участником примерно 330 соглашений СНГ, многие из которых нуждаются в пересмотре.

В мае парламент Молдавии принял окончательное решение о выходе из соглашения о создании Межгосударственной телерадиокомпании "Мир".