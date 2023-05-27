Глава Гагаузии обвинила власти Молдавии в расколе общества

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Глава Гагаузской автономии Молдавии Ирина Влах заявила, что центральные власти в Кишиневе раскололи общество, формируют образ врага в лице оппозиции и жителей Гагаузии.

"Партия PAS и президент Майя Санду, которая усердно создает из своей персоны культ личности, своей политикой раскололи общество. Они не просто разделили всех на так называемых хороших людей и врагов, но и сделали это с высокомерием и надменностью по отношению к сотням тысяч своих же сограждан. Мы, жители Гагаузии, и вся политическая оппозиция также оказались в категории врагов", - заявила она на съезде депутатов всех уровней Гагаузии в субботу в Комрате (административный центр автономии).

Съезд в принятой резолюции потребовал от Кишинева прекратить урезание полномочий автономии. В частности, депутаты требуют придать закону об особом правовом статусе Гагаузии конституционный статус, привести законодательство Молдавии в соответствие со статусом Гагаузии, прекратить незаконную практику центральных властей по блокированию реализации автономией полномочий.

В числе требований также восстановление в течение трех месяцев в Гагаузии деятельности региональных налоговой, статистической, экологической и других служб, прекращение "незаконного вмешательства" в избирательные кампании в автономии, запрещение партий, в программу которых входит ликвидация Молдавии как независимого государства (выступающих за объединение Молдавии с Румынией - ИФ).

Делегаты решили провести следующее заседание Съезда депутатов всех уровней Гагаузии 9 сентября этого года "для принятия дальнейших решений, направленных на обеспечение соблюдения центральными властями прав и полномочий Гагаузии".

Отношения между центральными властями и Гагаузской автономией обострились после того, как Кишинев пытался не допустить признания выборов главы Гагаузии, второй тур которых прошел 14 мая. Победу одержала ранее никому неизвестная кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул. Правоохранительные органы Молдавии заявили, что в автономии имел место массовый подкуп избирателей со стороны партии беглого олигарха Илана Шора, который осужден на 15 лет тюремного заключения и скрывается в Израиле.