SpaceX вновь перенесла запуск ракеты с новой партией спутников Starlink

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 54 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink планируется осуществить в воскресенье по московскому времени, следует из данных компании-разработчика SpaceX.

Первоначально запуск должен был состояться в пятницу. За 40 секунд до старта он был отменен и перенесен на утро в субботу. О причинах не сообщается.

SpaceX сообщает, что в субботу будут проведены дополнительные статические огневые испытания ракеты-носителя. Запуск теперь планируется осуществить с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в субботу в 23:50 по времени Восточного побережья США (в воскресенье в 06:50 мск).

Это 94-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 25-й с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,7 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4,4 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется в 16-й раз, после отделения должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, находящуюся в 642 км от космодрома в Атлантике.