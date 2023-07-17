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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

США не считают эффективным вывоз зерна из Украины по суше

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Администрация США считает, что вывоз украинского зерна сухопутным путем будет менее эффективной, чем по морю в рамках черноморской зерновой инициативы, и не рассматривает вариант сопровождения грузовых судов военными кораблями, заявил в понедельник представитель американского Совета национальной безопасности Джон Кирби.

"Единственный вариант, который есть, - это перевозить по суше, по железной дороге, грузовым транспортом. Конечно, по суше сейчас перевозят на Украине все... Это более затруднительно, менее эффективно", - сказал он на брифинге, комментируя вопрос о ситуации с решением России выйти из зерновой сделки.

Он указал, что США предпримут максимум усилий, чтобы помочь Украине вывозить зерно. Однако при этом Кирби признал, что осуществлять транспортировку в объемах рамок черноморской инициативы будет невозможно.

"Нет, это не стало вариантом, который активно продвигается", - сказал Кирби, отвечая на вопрос журналиста о возможности вывоза зерна по морю в сопровождении военных кораблей.

Российская сторона в понедельник направила Анкаре, Киеву и ООН свои возражения относительно продления "зерновой сделки".

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца. Срок истекает 17 июля.

США Джон Кирби Украина
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