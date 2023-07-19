В ЮАР сообщили, что Путин не приедет на саммит БРИКС

Россию представит глава МИД Сергей Лавров

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы сообщили, что президент России Владимир Путин не приедет на саммит БРИКС в августе.

"По обоюдному согласию, президент РФ Владимир Путин не будет участвовать в саммите, но Россию представит министр иностранных дел Сергей Лавров", - говорится в пресс-релизе.

В Кремле до сих пор отмечали, что еще не определились с форматом участия в этом саммите.

В марте 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордеры на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В Москве юрисдикцию МУС не признают, но ЮАР не собирается выходить из-под юрисдикции этого суда. В Кремле уточняли, что перед решением о формате участия в саммите БРИКС Москва уточнит позицию Претории по проблеме Международного уголовного суда.

Недавно президент Рамафоса заявил, что "было бы безрассудным, неконституционным и незаконным осуществлением полномочий, предоставленных правительству, объявить войну России путем ареста президента Путина". Пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова попросили это прокомментировать 19 июля.

"Никто никому ничего понять не давал. В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства", - ответил он.

Саммит БРИКС намечается на 22-24 августа. В нем примут участие лидеры ЮАР, Бразилии, Индии, Китая. Это будет первый очный саммит БРИКС с начала пандемии коронавируса COVID-19.