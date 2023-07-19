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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Путин примет участие в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин будет участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи, но это будет полноценная работа на саммите, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президент Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи. Это будет полноценное участие. На самой встрече будет присутствовать министр (Сергей - ИФ) Лавров", - сказал Песков.

О том, что Путин не поедет в Йоханнесбург на саммит БРИКС, а вместо него на мероприятии будет присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщил ранее в среду офис президента ЮАР Сирила Рамафосы. "По обоюдному согласию, президент РФ Владимир Путин не будет участвовать в саммите, но Россию представит министр иностранных дел Сергей Лавров", - говорится в пресс-релизе канцелярии Рамафосы.

Саммит БРИКС пройдет 22-24 августа. В нем примут участие лидеры ЮАР, Бразилии, Индии, Китая. Это будет первый очный саммит БРИКС с начала пандемии коронавируса COVID-19.

"Президент Рамафоса уверен, что саммит будет успешным, он призывает народ оказать необходимое гостеприимство делегатам, которые прибудут с разных уголков континента и мира", - отмечается в документе.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на показания президента ЮАР Рамафосы в суде написали, что он якобы сравнил гипотетический арест Путина на саммите БРИКС по требованию Международного уголовного суда (МУС) с объявлением войны России. "Было бы безрассудным, неконституционным и незаконным осуществлением полномочий, предоставленных правительству, объявить войну России путем ареста президента Путина", - приводил содержание показаний Рамафосы местный портал News24. По утверждению СМИ, президент ЮАР заявил, что "вступление в войну" с Россией противоречило бы южноафриканской конституции.

На просьбу прокомментировать сообщения о том, что Москва якобы дала понять Претории, что возможный арест Путина равносилен объявлению войны, пресс-секретарь президента РФ Песков ответил: "Никто никому ничего понять не давал. В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства". "Поэтому ничего никому здесь объяснять не нужно", - сказал Песков ранее в среду.

Владимир Путин Дмитрий Песков БРИКС ЮАР
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