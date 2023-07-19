Песков заявил, что всем в мире ясно, что означает попытка посягательства на главу РФ

Представитель Кремля опроверг сообщения об угрозах Москвы в адрес властей ЮАР в связи с возможным арестом Путина

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что Москва не озвучивала какие-либо угрозы в адрес властей ЮАР в связи с возможным арестом президента РФ Владимира Путина в ходе его участия в саммите БРИКС, но предупредили, что означает посягательство на российского лидера.

На просьбу прокомментировать сообщения о том, что Москва якобы дала понять Претории, что возможный арест Путина равносилен объявлению войны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Никто никому ничего понять не давал. В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства".

"Поэтому ничего никому здесь объяснять не нужно", - добавил представитель Кремля.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на показания президента ЮАР Сирила Рамафосы в суде написали, что он якобы сравнил гипотетический арест Путина на саммите БРИКС по требованию Международного уголовного суда (МУС) с объявлением войны России.

"Было бы безрассудным, неконституционным и незаконным осуществлением полномочий, предоставленных правительству, объявить войну России путем ареста президента Путина", - приводит содержание показаний Рамафосы местный портал News24.

По утверждению СМИ, президент ЮАР заявил, что "вступление в войну" с Россией противоречило бы южноафриканской конституции.

Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в марте 2023 года выдала ордеры на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

В Москве настаивают на незаконности и ничтожности решения суда. Причастные к вынесению решения судья и прокурор МУС объявлены в России в розыск.

Саммит БРИКС планируется провести в августе этого года в Йоханнесбурге (ЮАР). Ранее в июле Песков сообщал, что Путин пока не определился с форматом участия в этом мероприятии.