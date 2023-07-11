Путин еще не определился с форматом участия в саммите БРИКС в ЮАР

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пока не определился с форматом участия в саммите БРИКС, намеченном на август этого года в Йоханнесбурге (ЮАР). Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока мы продумываем различные варианты. После того, как президент примет решение, мы вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, готов ли Путин принять участие в саммите в очной форме.

Ранее президент ЮАР объявил, что принято решение о проведении саммита БРИКС в Йоханнесбурге очно.