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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:42

Полного понимания в Кремле по участию Путина в саммите БРИКС в ЮАР пока нет

Полного понимания в Кремле по участию Путина в саммите БРИКС в ЮАР пока нет
Архивное фото
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Понимания по возможности визита президента России Владимира Путина в ЮАР для участия в саммите БРИКС пока нет, этот вопрос будет обсуждаться 17 июня с президентом страны-хозяйки встречи Сирилом Рамафозой, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

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"Пока ещё нет. Но мы готовимся к этому саммиту, это одно из важнейших мероприятий этого года", - сказал Ушаков "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос.

"Будем обсуждать практические детали в том числе и в ходе завтрашнего пребывания в Петербурге Рамафозы, президента ЮАР", - добавил он.

Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в марте 2023 года выдала ордеры на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

В Москве настаивают на незаконности и ничтожности решения суда. Причастные к вынесению решения судья и прокурор МУС объявлены в России в розыск.

ЮАР БРИКС Владимир Путин
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