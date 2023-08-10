На Кипре кошек попытаются спасти от смертельно опасной инфекции лекарствами от COVID-19

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Минздрав Кипра начал передавать ветеринарным службам лекарства от COVID-19 из запасов, предназначавшихся для людей, чтобы остановить массовую гибель кошек от инфекционного перитонита FIP, вызванного кошачьим коронавирусом, пишет Guardian.

Последняя вспышка заболевания началась в январе в Никосии, за несколько месяцев коронавирус FCoV-23 (внутривидовой кошачий вирус, не связанный с поражающим людей COVID-19 и пока не опасный для человека) распространился по всему острову, сообщает Ветеринарная ассоциация острова (Pancyprian Veterinary Association, PVA).

Эксперты ассоциации в сотрудничестве с учеными университета Эдинбурга выяснили, что за 12 недель наблюдения у кошек на острове FIP диагностировали в 20 раз чаще, чем в 2022 году. Они предполагают, что контагиозность вируса увеличилась вследствие его мутации. Болезнь трудноизлечима, в январе-июне 2023 года, по данным ассоциации, от FIP погибли 8 тысяч кошек, местные зоозащитники утверждают, что летальных случаев было около 300 тысяч.

На прошлой неделе правительство Кипра решило, начиная с 8 августа - международного Дня кошек - передать для лечения животных "человеческие" таблетки от COVID-19 Molnupiravir, разработанные компанией Merck. Предполагается, что ветеринары в общей сложности получат 2 тысячи упаковок стоимостью 100 евро каждая, или, в общей сложности, 40 тысяч таблеток, уточнил директор правительственной ветслужбы Кипра Кристодопулос Пипис. В каждом округе распределят по 100 упаковок, владельцам кошек будут доступны рецепты для приобретения этого лекарства.