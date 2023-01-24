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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Роспотребнадзор предложил провести подчищающую вакцинацию против кори

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В России предлагается провести подчищающую иммунизацию против кори с 3 апреля по 31 декабря 2023 года, в том числе среди трудовых мигрантов, не проходивших иммунизацию или не имеющих сведений о прививках.

Соответствующий проект постановления главного государственного санитарного врача РФ, главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликован на сайте проектов нормативных актов.

В срок до 31 марта главам субъектов также предлагается рассмотреть вопросы о ходе подготовки к иммунизации против кори.

Руководителям органов власти в субъектах, отвечающих за сферу охраны здоровья предлагается поручить организовать работу по выявлению детей и взрослых, в том числе среди лиц, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни и не имеющих места, где они постоянно проживают, а также вынужденных переселенцев и мигрантов, не болевших корью, не получивших прививки против кори или не имеющих сведений о прививках против кори и не включенных в утвержденный на 2023 год план профилактических прививок.

Роспотребнадзор
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