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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Три человека погибли при взрыве у мечети на востоке Афганистана

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Три человека погибли, семеро ранены в результате взрыва вблизи мечети в городе Хост на востоке Афганистана, сообщили в полиции Кабула (столице страны).

"Сегодня около одиннадцати часов в гостинице возле мечети Спин в городе Хост произошел взрыв, в результате которого погибли несколько беженцев из Вазиристана (регион Пакистана - ИФ) и граждан, проживающих в Хосте. С места происшествия в больницы доставлены трое погибших и семеро раненых", - сообщил в понедельник в социальных сетях пресс-секретарь полицейского управления Кабула Халид Задран.

По его словам, подразделения сил безопасности прибыли на место происшествия и выясняют подробности инцидента.

Афганистан
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