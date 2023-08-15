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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

Один из пострадавших при обстреле белгородского села умер в больнице

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти мужчины, получившего тяжелые ранения при обстреле Новой Таволжанки во вторник днем.

"У мужчины были обширные кровопотери, множественные переломы ребер и слепые осколочные ранения грудной клетки, проникающие в плевральную полость левого легкого. Врачи пытались сделать все, что в их силах, чтобы спасти Александра Владимировича, но травмы, полученные при обстреле, оказались несовместимы с жизнью", - написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее сообщалось, что три артиллерийских мины разорвались рядом с частным жилым домом, в котором шли восстановительные работы. В результате пострадали двое человек. Мужчина был доставлен в городскую больницу №2 Белгорода в тяжелом состоянии с осколочными ранениями грудной клетки и позвоночника. Женщину госпитализировали с осколочными ранениями в центральную районную больницу. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Вячеслав Гладков Белгородская область Новая Таволжанка
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