Лула да Силва сообщил Путину о готовности содействовать урегулированию на Украине

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным и заверил его в готовности помогать с мирным урегулированием конфликта на Украине, сообщает Globo.

"Я провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, поблагодарил его за приглашение на Петербургский международный экономический форум и сообщил, что не могу в данный момент приехать в Россию. Я вновь заявил о готовности Бразилии, которая вместе с Индией, Индонезией и Китаем, согласна вести переговоры... в поисках мира", - сказал Лула да Силва.

По словам Лулы да Силвы, он готов приехать в Москву и в Киев, "когда это будет необходимо", но пока он не видит в этом смысла. Он пояснил, что на его взгляд пока не видно готовности завершить кризис. При этом он указал на необходимость вести диалог о мире, чтобы предотвратить гибель людей.

Как сообщает сайт Кремля, Путин в этом разговоре "дал принципиальные оценки развития ситуации вокруг Украины, подтвердив при этом открытость российской стороны к диалогу на политико-дипломатическом треке, который по-прежнему заблокирован Киевом и его западными спонсорами".

Стороны также обсудили "некоторые актуальные аспекты российско-бразильского стратегического партнерства" и высказали обоюдную заинтересованность "в его дальнейшем поступательном развитии и углублении практического взаимодействия в различных областях".

Кроме того, рассмотрены вопросы, касающиеся совместной работы в рамках БРИКС и на других многосторонних площадках, говорится в сообщении.

26 мая Путин сделал перерыв в общении с участниками организации "Деловая Россия", сообщив по возвращении, что говорил по телефону с президентом Бразилии.

"Это был разговор с президентом Бразилии. С его разрешения хочу передать всем участникам нашей сегодняшней встречи и всему предпринимательскому сообществу России самые наилучшие пожелания, пожелания успехов и благополучия в бизнесе", - рассказал Путин.

Он отметил, что Бразилия является ведущим торгово-экономическим партнером России в Латинской Америке. "Правда, из-за сложности в расчетах чуть-чуть припал торговый оборот, но, в целом, потенциал очень хороший", - сказал президент.

"Ситуацию будем исправлять. Так мы это делаем и по другим странам, другим регионам мира. Здесь выход простой - переход на расчеты в национальных валютах", - заявил Путин.