Бразилия предложила создать "дружественную группу" для переговоров России и Украины

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Бразилия выступает за немедленное прекращение огня на Украине, готова быть посредником в переговорах между Москвой и Киевом, заявил глава МИД Бразилии Мауро Виейра на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Мы затронули конфликт, который происходит в Украине. Я еще раз заявил о том, что мы готовы участвовать в мирном разрешении этого конфликта", - сказал Виейра.

Министр высказался за создание "дружественной группы для проведения переговоров между Россией и Украиной".

"Я также повторно заявляю о нашей позиции о скорейшем прекращении огня, уважении гуманитарного права, а также о восстановлении долгосрочного мира, который очень для нас важен", - подчеркнул глава бразильского МИД.

Кроме того, он высказался против того, "чтобы применялись санкции в одностороннем порядке".

"Эти условия не только не одобряются Советом Безопасности ООН, но и негативно влияют на многие экономики мира, в основном на развивающиеся страны, которые еще не оправились от пандемии", - отметил Виейра.

Лавров сказал, что Россия признательна Бразилии за "понимание генезиса ситуации (на Украине) и вклад в поиск путей ее урегулирования".

"Мы сегодня говорили о том контексте, который необходимо иметь в виду, чтобы решать последние проблемы не на сиюминутной основе, а на основе долгосрочных договоренностей, которые будут прежде всего опираться на принцип многосторонности и учета интересов в сфере безопасности всех без исключения государств", - добавил глава МИД.

Он подчеркнул, что Москва "заинтересована в том, чтобы украинский конфликт как можно скорее завершился".

"Мы не раз объясняли причины происходящего и те цели, которые мы преследуем в этой связи. Они заключаются прежде всего в том, чтобы гарантировать отсутствие на территории Украины каких-либо угроз военной безопасности России. И вторая задача - защитить жизни и законные права русскоязычного населения востока и юга Украины", - сказал Лавров.