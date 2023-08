В Китае смягчили требования к ипотечным заемщикам для стимулирования спроса

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, центробанк страны), министерство жилья, городского и сельского строительства и Национальное управление финансового регулирования (National Administration of Financial Regulation, NAFR) КНР смягчили требования к ипотечным заемщикам для стимулирования спроса на рынке недвижимости, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Власти и регуляторы смягчили требования для тех, кто покупает жилье не впервые. Прежде благоприятные условия получения ипотеки распространялись только на покупателей первого жилья. Теперь они также будут применяться к людям, на членов семей которых не зарегистрирована жилая недвижимость.

Покупателям первого жилья, как правило, предлагают более низкие ставки по ипотеке, указывает WSJ. Кроме того, для них действуют льготные требования к размеру первоначального взноса (20% общей стоимости объекта).

Китайские власти на протяжении нескольких месяцев предпринимают усилия по преодолению затянувшегося спада в сфере недвижимости, замедляющего восстановление экономики страны. В частности, с целью стимулирования продаж были ослаблены ограничения на покупку жилья во многих городах.

Издание Yicai на минувшей неделе также сообщало, что НБК усилит финансовую поддержку рынка аренды, реновации так называемых городских деревень и строительства доступного жилья.