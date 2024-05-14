Что произошло за день: вторник, 14 мая

Утверждение министров, новое дело о коррупции против чиновника из Минобороны, закон об иноагентах в Грузии

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Госдума утвердила кабинет министров РФ. Парламентарии поддержали все кандидатуры, предложенные Михаилом Мишустиным. В их числе пятеро новых министров, еще 11 руководителей ведомств сохранили посты. В Совфеде прошли консультации по кандидатам на посты министров силового блока и главы МИД.

- Николай Патрушев и Алексей Дюмин назначены помощниками президента РФ. Патрушев будет курировать кораблестроение, а Дюмин будет заниматься вопросами ОПК, спорта и работой Госсовета. Кроме того глава государства назначил еще пятерых помощников, советников и полпредов, а также произвел назначения в своей администрации.

- Арестован начальник Главного управления кадров Минобороны. Юрий Кузнецов обвиняется в получении особо крупной взятки. Кроме того по этому делу арестован еще один фигурант - предприниматель Лева Мартиросян.

- Число жертв частичного обрушения белгородской многоэтажки выросло до 17. Спасатели при разборе завалов нашли тела еще двух погибших.

- Колокольцев анонсировал реформу миграционного законодательства. По его словам, МВД готовит изменения по усилению контроля за пребыванием мигрантов.

- Парламент Грузии принял закон об иноагентах. Перед зданием парламента в Тбилиси продолжаются акции протеста, происходят стычки манифестантов с полицией.

- Наложен арест на имущество Ярославского судостроительного завода. Предприятие производит корабли, в том числе специального назначения.