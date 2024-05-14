Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Что произошло за день: вторник, 14 мая

Утверждение министров, новое дело о коррупции против чиновника из Минобороны, закон об иноагентах в Грузии

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Госдума утвердила кабинет министров РФ. Парламентарии поддержали все кандидатуры, предложенные Михаилом Мишустиным. В их числе пятеро новых министров, еще 11 руководителей ведомств сохранили посты. В Совфеде прошли консультации по кандидатам на посты министров силового блока и главы МИД.

- Николай Патрушев и Алексей Дюмин назначены помощниками президента РФ. Патрушев будет курировать кораблестроение, а Дюмин будет заниматься вопросами ОПК, спорта и работой Госсовета. Кроме того глава государства назначил еще пятерых помощников, советников и полпредов, а также произвел назначения в своей администрации.

- Арестован начальник Главного управления кадров Минобороны. Юрий Кузнецов обвиняется в получении особо крупной взятки. Кроме того по этому делу арестован еще один фигурант - предприниматель Лева Мартиросян.

- Число жертв частичного обрушения белгородской многоэтажки выросло до 17. Спасатели при разборе завалов нашли тела еще двух погибших.

- Колокольцев анонсировал реформу миграционного законодательства. По его словам, МВД готовит изменения по усилению контроля за пребыванием мигрантов.

- Парламент Грузии принял закон об иноагентах. Перед зданием парламента в Тбилиси продолжаются акции протеста, происходят стычки манифестантов с полицией.

- Наложен арест на имущество Ярославского судостроительного завода. Предприятие производит корабли, в том числе специального назначения.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин утвердил назначения членов правительства и руководителей служб

Суд закроет рассмотрение иска Генпрокуратуры к связанным с Global Spirits активам

Арестован второй фигурант дела кадровика Минобороны Кузнецова

Отмена роуминга между РФ и Белоруссией пока обсуждается из-за потерь операторов

Борис Ковальчук назначен председателем Счетной палаты РФ

Борис Ковальчук назначен председателем Счетной палаты РФ

Госдума утвердила кабинет министров РФ

Госдума утвердила кабинет министров РФ

Армения попросила Россию продолжить охранять границу с Турцией и Ираном

Армения попросила Россию продолжить охранять границу с Турцией и Ираном

Колокольцев предложил разрешить следствию останавливать банковские операции без суда

Колокольцев анонсировал реформу миграционного законодательства

Колокольцев анонсировал реформу миграционного законодательства
Военная операция на Украине

Белоусов назвал ключевой задачей победу в СВО с минимальными потерями

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });