Российские военные взяли под контроль село Бугроватка в Харьковской области

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Российские войска взяли под контроль населённый пункт Бугроватка в Харьковской области, продвинулись в глубину обороны ВСУ, сообщило во вторник министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Бугроватка Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Веселое, Волчанск и Липцы Харьковской области.

"Отражена контратака штурмовой группы 120-й бригады теробороны в районе населенного пункта Старица Харьковской области. ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей", - сообщило Минобороны России.

По данным министерства, в ходе контрабатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО Vampire, 152 мм гаубица Д-20, три 122 мм САУ "Гвоздика", боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и зенитная самоходная установка Gepard.