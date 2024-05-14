Армения попросила Россию продолжить охранять границу с Турцией и Ираном

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Кандидат на пост директора ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что армянская сторона обратилась к России с просьбой сохранить пограничное присутствие пограничников РФ на границе с Турцией и Ираном.

"Наше присутствие в лице пограничников в Армении остается, пока вопрос по-иному никак не обсуждался. Просят, чтобы мы продолжили выполнение своих функциональных обязанностей по охране границы с Турцией и Ираном", - сказал Бортников.

Одновременно, по его словам, идя навстречу просьбе армянской стороны закрыть пограничный пункт пропуска в международном аэропорту "Звартноц", "что, собственно, мы и сделаем в ближайшее время".

Также он подтвердил, что принято решение о выводе оперативных групп Погранслужбы ФСБ с линии разграничения на армяно-азербайджанской границе.

"Армянская сторона обратилась с просьбой вывести временные оперативные группы с линии разграничения и закрыть проблему присутствия на тех участках, которые юридически никаким образом были не определены. Такое решение принято", - сказал Бортников на заседании в Совете Федерации, где обсуждается его кандидатура на пост главы ФСБ.

Бортников уточнил при этом, что данное решение было принято по результатам встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве 8 мая.