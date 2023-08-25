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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Армия Сомали освободила город, который 16 лет контролировали боевики "Аш-Шабаб"

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Армия Сомали освободила от террористической группировки "Аш-Шабаб" (запрещена в РФ) город Эль-Буур, который 16 лет служил боевикам основным опорным пунктом в центральной части страны, сообщили западные СМИ.

В операции также принимали участи союзные ополченцы: такая редкая координация сил позволила добиться наиболее существенных с середины 2010-х годов успехов в борьбе с террористами.

Ранее в августе президент Сомали Хасан Шейх Махмуд дал обещание за пять месяцев разгромить "Аш-Шабаб". В ходе операции правительственных сил террористов выбили со значительных территорий в центральной части страны, однако группировка продолжает совершать масштабные вылазки.

Также сомалийские власти пообещали второй этап наступления - на юге Сомали, который считается главной базой "Аш-Шабаба". О сроках начала этой операции власти не сообщили.

Войска начали наступление на позиции террористов в августе прошлого года.

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